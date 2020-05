Feuer verursacht rund 100 000 Euro Schaden in Imbiss

Schriesheim (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in einem Schnellimbiss in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Aus noch nicht bekannter Ursache war am Sonntagabend ein Pizzaofen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach rasch auf den Verkaufsraum über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, bevor es sich auf über dem Imbiss liegende Wohnungen ausbreiten konnte. Verletzte gab es laut Polizei keine.