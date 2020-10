Feuer zerstört Werkstatt und Wohnhaus wegen Schweißarbeiten

Dornstetten (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) eine Werkstatt und ein angrenzendes Wohnhaus zerstört und einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro angerichtet. Der Brand sei am Donnerstagmittag wahrscheinlich bei Schweißarbeiten an einem Fahrzeug ausgebrochen, teilte die Polizei in Pforzheim mit. Die sechs Bewohner der beiden angrenzenden Doppelhaushälften hatten sich in Sicherheit bringen können. «Sowohl die Werkstatt als auch eine der beiden Doppelhaushälften wurden nahezu vollständig zerstört», sagte ein Polizeisprecher weiter. Auch die zweite Haushälfte, das defekte Auto und vier weitere Fahrzeuge vor den Gebäuden wurden zum Teil stark beschädigt.