Feueralarm in Wohnung: Seniorin tot aufgefunden

Singen (Hohentwiel) (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach einem Feueralarm in einer Wohnung in Singen (Hohentwiel) tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Frau demnach am Freitag leblos in ihrer verrauchten Wohnung im Landkreis Konstanz gefunden und zunächst aus der Wohnung gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Anschließende Wiederbelebungsversuche seien jedoch erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge fanden die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem Herd. Zudem konnten keine Hinweise auf «strafbare Handlungen Dritter» festgestellt werden, wie es hieß. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Pressemitteilung