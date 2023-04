Feuerwehr befreit an Fahrradständer eingeklemmtes Kind

Pliezhausen (dpa/lsw) – Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag ein zwischen seinem Fahrrad und einem Fahrradständer eingeklemmtes Kind befreit. Der Vierjährige war mit seinem Fahrrad unglücklich gestürzt und hatte sich das Bein eingeklemmt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte mussten für die Befreiungsaktion in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) den Fahrradständer abschrauben. Das Kind wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.