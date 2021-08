Feuerwehr und Passanten retten Senioren aus dem Neckar

Tübingen (dpa/lsw) - Neun Senioren sind beim Stocherkahnfahren in Tübingen in Gefahr geraten und von Passanten, der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz gerettet worden. Nach Auskunft der Polizei vom Montag geriet der Kahn am Vortag aufgrund der Strömung in Richtung eines Stauwehrs. Fünf Senioren sprangen ins Wasser. Passanten bemerkten die Menschen und sprangen in den Fluss, um sie zu retten. Mit Hilfe der Feuerwehr und des Roten Kreuzes wurde die Gruppe aus ihrer misslichen Lage befreit.

