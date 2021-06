Finale des Tennis-Turniers: Cilic gegen Auger-Aliassime

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Endspiel des Stuttgarter Rasen-Tennisturniers stehen sich am heutigen Sonntag (12.00 Uhr/ServusTV) Felix Auger-Aliassime und Marin Cilic gegenüber. Der 20 Jahre alte Kanadier Auger-Aliassime ist die Nummer drei der Setzliste und strebt seinen ersten Titel auf der ATP-Tour an. Vor zwei Jahren hatte der Weltranglisten-21. ebenfalls im Finale von Stuttgart gestanden, aber gegen den Italiener Matteo Berrettini verloren. Der zwölf Jahre ältere Cilic erreicht erstmals seit drei Jahren wieder ein Finale. Der Kroate hat sich in der Vergangenheit insbesondere mit seinem US-Open-Titel 2014 und seinen Endspiel-Teilnahmen bei den Australian Open 2018 und Wimbledon 2017 einen Namen in der Tennis-Szene gemacht.

