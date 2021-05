Firmenhalle ausgebrannt: 500.000 Euro Schaden

Donaueschingen (dpa/lsw) - Ein Großbrand hat eine Industriehalle in Donaueschingen zerstört. Verletzt gab es keine, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer war demnach am Sonntagabend in dem metall- und kunststoffverarbeitenden Betrieb ausgebrochen. Die Beamten schätzen den Schaden auf ungefähr 500.000 Euro. Der Rauch machte die Löscharbeiten schwierig, die Halle sei letztlich komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war demnach mit 86 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-722271/2