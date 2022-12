Flüchtlingsrat: Nicht nach Herkunft unterscheiden

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor dem sogenannten Flüchtlingsgipfel am Mittwoch in Stuttgart fordern Sozialverbände, die Aufnahme betroffener Menschen nicht von ihren Herkunftsländern abhängig zu machen. Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine dürfe nicht vergessen werden, dass auch in anderen Regionen der Welt Menschen tagtäglich durch Kriege und bewaffnete Konflikte zur Flucht gezwungen würden. «Auch diesen Menschen gegenüber sollten wir uns solidarisch zeigen», sagte Anja Bartel, die Geschäftsleiterin des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg.

Schutzsuchende Menschen unterschiedlicher Herkunft dürften auch nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte sie und kritisierte Aussagen von Justizministerin Marion Gentges (CDU) über ein neues Aufnahmeprogramm des Bundes für besonders gefährdete Afghanen. Die CDU-Politikerin hatte in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärt, es sei angesichts der angespannten Flüchtlingslage nicht «verantwortbar», per Sonderprogramm auch noch Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Ukrainische Geflüchtete erhalten zudem seit dem 1. Juni Hartz IV und können dank des sogenannten Rechtskreiswechsels auch eine eigene Wohnung anmieten und eine Arbeit aufnehmen.

Unter dem Druck der Kommunen hat Kretschmann für Mittwochnachmittag kommunale Spitzenverbände sowie Vertreter von Politik, Wirtschaft, Arbeitsagentur und aus der Zivilgesellschaft eingeladen. Es soll über Fragen der Aufnahme, Unterbringung und Integration der geflüchteten Menschen gesprochen werden. Die Aufnahmekapazitäten des Landes, der Städte und Gemeinden sind weitgehend erschöpft.