Flüsse in Bretten mit Öl verschmutzt

Bretten (dpa/lsw) - Die Flüsse Saalbach und Weißach in Bretten (Kreis Karlsruhe) sind mit Öl verschmutzt worden. Die Feuerwehr habe mit vier Ölsperren die Verunreinigung weitestgehend eingedämmt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt in der Region bestand nicht.

Ein Zeuge aus dem örtlichen Anglerverein hatte am Dienstagabend den Ölgeruch wahrgenommen und am nächsten Morgen die Sicherheitskräfte informiert. Die Beamten stellten einen Film auf dem Wasser fest. Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung des Wassers beauftragt. Die Polizei ermittelt, wie das Öl auf das Gewässer kam.