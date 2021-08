Flick startet in Stuttgart: DFB-Training am 30. August

Stuttgart (dpa/lsw) - Hansi Flick wird sein erstes Training als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw am 30. August in Stuttgart leiten. Das geht aus dem Ablaufplan der Fußball-Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele der neuen Saison hervor. Demnach wird der 56 Jahre alte Flick sein erstes Aufgebot bereits am Abend zuvor (29. August) in der Schwaben-Metropole versammeln. In der WM-Qualifikation stehen Anfang September gleich drei Partien gegen Liechtenstein in St. Gallen (2.9.), in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien (5.9.) und erneut auswärts in Reykjavik gegen Island (8.9.) für Flick an.

