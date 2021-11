Fliegerbombe in Stuttgart erfolgreich entschärft

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Fliegerbombe in Stuttgart ist entschärft. Sie konnte von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erfolgreich unschädlich gemacht werden, teilte die Polizei am Freitagnachmittag auf Twitter mit. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Vorbereitungen zu Bauarbeiten in einer Straße im Stadtteil Zuffenhausen gefunden worden. Wegen der Bombenentschärfung hatten rund 5000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen müssen. Laut Polizei nutzten viele die Möglichkeit, in einer Notunterkunft in der Sporthalle in Zuffenhausen unterzukommen. Die Evakuierung hatte um sechs Uhr morgens begonnen.

