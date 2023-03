Schopfheim (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten in Schopfheim (Landkreis Lörrach) ist am Montag eine alte Fliegerbombe entdeckt worden. Die Stadt ordnete eine Evakuierung innerhalb eines 100-Meter-Radius an, hob diese Maßnahme aber kurz danach wieder auf. Von der Bombe gehe keine Gefahr mehr aus, teilte die Stadt mit.