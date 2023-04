Flottenstart auf dem Bodensee mit höheren Ticketpreisen

Meersburg/Konstanz (dpa) - Mit den milderen Temperaturen nehmen auch die Passagierschiffe auf dem Bodensee wieder Fahrt auf. Mehr als 30 Schiffe verkehren laut den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) wieder zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zum Saisonbeginn am Sonntag gingen auch die Ticketpreise um 6,5 Prozent nach oben, wie ein BSB-Sprecher sagte. Grund dafür seien gestiegene Ernegie- und Personalkosten. Im vergangenen Jahre waren den Angaben nach mehr als 3,1 Millionen Passagiere mit der Weißen Flotte unterwegs.

Bis Mitte Oktober sollen die Schiffe nach einem festen Linienplan fahren - zum Beispiel von Schaffhausen bis Kreuzlingen oder von Lindau nach Romanshorn. Wenn es kälter wird, sind den Angaben zufolge Herbst-, Advents- und Silvester-Fahrten geplant. Nach den Jahren der Pandemie werden es langsam wieder mehr Fahrgäste, hatten die Schifffahrtsunternehmen am vergangenen Montag mitgeteilt.

Ein erster Höhepunkt ist die internationale Flottensternfahrt, die am 29. April auf dem See zu sehen sein werde, hieß es laut Mitteilung. Wenn die Schiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auslaufen, werden sie demnach schon zum 50. Mal einen Stern bilden, Ziel der Formation ist in diesem Jahr Konstanz.