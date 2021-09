Flug gegen Zug: Vogel löst Großeinsatz im Kreis Lörrach aus

Schwörstadt (dpa/lsw) - Ein Vogel ist vermutlich gegen einen Zug der Hochrheinbahn bei Schwörstadt geflogen und hat so einen Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei ausgelöst. Die Strecke war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Eine Triebfahrzeugführerin hatte demnach am Mittwochabend einen Schlag an ihrer Lok gehört. Da unklar war, ob es sich um einen Unfall mit einem Menschen handelte, wurde die Strecke zwischen Rheinfelden und Murg im Kreis Lörrach gesperrt. Im Gleisbett fanden die Einsatzkräfte wenig später einen großen toten Vogel. Es waren mehr als 65 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

