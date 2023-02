«Fröhlichmacher der Nation»: Tony Marshall mit 85 gestorben

Baden-Baden (dpa) - Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin der Familie am Freitag mitteilte. «Der Ehrenbürger von Bora-Bora und der Stadt Baden-Baden hat sich im Kreis seiner Familie in Frieden aus dem Leben verabschiedet.» Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied «Schöne Maid». Die letzten Jahre hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke teilte mit: «Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt.» In vielen Musiksendungen des Südwestrundfunks war Marshall zu Gast, im Sommer 2021 noch bei der Show «Immer wieder sonntags». «Nun hat er die Bühne verlassen, so dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt.»

Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) sagte, Marshall habe die Stadt geprägt und sichtbare Spuren hinterlassen: «Er hat sich zeitlebens mit seiner Heimatstadt identifiziert, war volksnah und erreichte durch seine Musik viele Menschen. Wir verlieren eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, die den Namen unserer Stadt in die Welt hinausgetragen hat.»

Für die Fans war Marshall ein Entertainer, Stimmungskanone und vor allem auf Schlager gebucht. Dabei hatte der Baden-Badener ein Staatsexamen als Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen.

Privat war er Familienmensch: Der Vater dreier Kinder, Opa und Uropa war seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet. Seine Söhne Pascal und Marc begleiteten den Vater auf Tourneen. Mit seiner Tochter Stella engagierte Marshall sich in seiner Stiftung für Menschen mit Behinderung.

Die Gesundheit beschäftigte auch Marshall selbst mit den Jahren immer mehr. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Anfang 2019, kurz vor seinem Geburtstag, musste er zeitweilig ins Krankenhaus. Er überstand später eine Corona-Infektion, wegen der er als Risikopatient in eine Klinik musste, und wurde im Mai 2022 notoperiert. Aus gesundheitlichen Gründen musste er auch Konzerte und Auftritte absagen.

In der Öffentlichkeit tauchte er immer seltener auf, auch wenn Medien sich rege für seinen Gesundheitszustand interessierten - was Marshall durchaus als belastend empfand. 2021 aber eröffnete er noch im badischen Gaggenau eine persönliche Galerie mit Fotos, Pokalen, Medaillen, Goldenen Schallplatten und anderen Erinnerungsstücken.

Vor zwei Wochen - am 3. Februar - feierte er seinen 85. Geburtstag. «Hurra, die 85 ist da!», sagte er aus diesem Anlass. Gefeiert wurde im engsten Familienkreis - mit den Menschen, «die mich immer so genommen haben, wie ich bin». Seine Familie verabschiedete sich am Freitag in der Nachricht von seinem Tod vom «Fröhlichmacher der Nation».