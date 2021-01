Fraktionen starten ins Wahljahr

Stuttgart (dpa/lsw) - Weniger als neun Wochen vor der Landtagswahl schalten die Fraktionen des Landtags einen Gang hoch. In Klausuren besprachen sie diese Woche - mal in Präsenz, mal digital - wie sie sich inhaltlich aufstellen wollen für die nächsten Monate. Die CDU-Fraktion hat am Mittwoch die Kandidaten für den Bundesvorsitz - Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen - nacheinander für jeweils eine halbe Stunde zugeschaltet. Die SPD beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit der Pandemie - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) berichtete den Abgeordneten von den finanziellen Folgen von Corona. Die FDP befasste sich in Pforzheim mit der Corona-Strategie und dem Untersuchungsausschuss zum Expo-Pavillon. Heute stellen die Fraktionen von SPD, FDP und CDU die Ergebnisse der Klausuren vor. Die Grünen präsentieren ihre Klausurergebnisse erst am Freitag.