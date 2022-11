Frankfurt ohne Kapitän - Damar für Prömel bei Hoffenheim

Frankfurt/Main (dpa) - Mit Daichi Kamada statt Kapitän Sebastian Rode geht Eintracht Frankfurt in das Bundesligaspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eintracht-Trainer Oliver Glasner schont Rode wie angekündigt für die letzte Partie vor der WM-Pause am Sonntag beim FSV Mainz 05. Der Japaner Kamada hatte zuletzt beim FC Augsburg (2:1) wegen eines Infektes gefehlt. Ansgar Knauff steht für Luca Pellgrini wieder in der Startformation.

Die Hoffenheimer mussten ohne den schwer am Knöchel verletzten Grischa Prömel anreisen. Für ihn spielt der Muhammed Damar. Vize-Weltmeister Andrej Kramaric kehrt zudem in die Startelf zurück - ebenso wie Ozan Kabak nach Gelb-Rot-Sperre.