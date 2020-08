Französische Polizei stoppt gestohlenen Wohnwagen

Teningen (dpa/lsw) - Französische Polizisten haben einen in Teningen (Landkreis Emmendingen) gestohlenen Wohnwagen gefunden und die Täter bei der Flucht gestoppt. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, schlug am frühen Freitagmorgen die Alarmanlage auf dem Mobiltelefon des Besitzers an, weil der Wohnwagen bewegt wurde. Über GPS verfolgten Polizisten den Standort der unbekannten Täter bis zur französischen Grenze. Das gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei in Kehl verständigte die französische Polizei, die dann den Wohnwagen verfolgte. Weit über 100 Kilometer hinter der Grenze fanden die Beamten den Wohnwagen, als die Täter gerade ein französisches Kennzeichen montieren wollten. Wer die Täter sind, sei noch unklar.