Frau bei Brand tot aus Einfamilienhaus geborgen

Winterlingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses im Zollernalbkreis ist die 88 Jahre alte Bewohnerin tot aus dem Gebäude geborgen worden. Die Seniorin sei von der Feuerwehr am Freitagvormittag leblos in dem Haus in Winterlingen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Notarzt stellte demnach ihren Tod fest. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Haus den Angaben zufolge bereits lichterloh. Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.