Hattenhofen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Hattenhofen (Kreis Göppingen) ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zu Freitag durch ein Teelicht im Wohnzimmer entfacht worden, teilte die Polizei mit. Die 63 Jahre alte Bewohnerin erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.