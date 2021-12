Frau fällt betrunken aus ihrem Auto: Verletzung am Kopf

Königsfeld (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist im Schwarzwald-Baar-Kreis so betrunken gewesen, dass sie aus ihrem Fahrzeug gefallen ist. Ein Zeuge habe die Frau am Sonntag dabei auf einem Parkplatz einer Klinik in Königsfeld gesehen, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Streife eintraf, habe sich die 59-Jährige bereits wieder schlafend, aber mit einer Kopfverletzung in ihrem Auto befunden. Die Beamten weckten die Frau auf. Sie sei stark alkoholisiert gewesen. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt gegen sie.

