Markdorf (dpa/lsw) - In einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees ist am Samstag eine Frau getötet worden. Ein Mann sei als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es bestehe keine Gefahr mehr. Zu Hintergründen der Tat und Details zu Opfer und mutmaßlichem Täter äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Zuerst hatte die «Schwäbische Zeitung» über die Tat berichtet.