Frau in Meersburg tot aus brennender Wohnung geborgen

Meersburg (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand im Bodenseekreis ist eine Frau tot geborgen worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden sie leblos auf dem Boden eines brennenden Raumes liegend, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. 14 weitere Personen, die sich in dem Mehrfamilienhaus in der Kleinstadt am Bodensee aufhielten, wurden rechtzeitig aus ihren Wohnungen geholt und blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Die Feuerwehr am Nachmittag gerufen worden. Die Flammen seien schnell unter Kontrolle gewesen, die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Bei der noch nicht identifizierten Frau handle es sich möglicherweise um die 75-jährige Inhaberin der Wohnung. Woran sie starb und wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.