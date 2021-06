Frau klettert auf Balkon und stirbt nach Sturz

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine 68 Jahre alte Frau ist in Heilbronn gestorben, nachdem sie auf einen Balkon im zweiten Stock geklettert und abgestürzt war. Die Frau betreute am Freitag eine ältere Dame und wollte in die Wohnung gelangen, nachdem sie sich beide versehentlich ausgesperrt hatten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kletterte vom Balkon im ersten Obergeschoss zum Balkon der Wohnung im zweiten Stock, rutschte am Geländer ab und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Die 68-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

