Frau klettert auf Gerüst an Kirchturm

Erolzheim (dpa/lsw) - Eine Frau ist in Erolzheim (Landkreis Biberach) auf ein Gerüst an einem Kirchturm geklettert und ist nur mit Hilfe eines Zeugen und der Einsatzkräfte wieder herunter gekommen. Die Frau habe sich in einem «psychischen Ausnahmezustand» befunden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Zeuge kletterte demnach zu der Frau auf das Gerüst, die dort geschrien haben soll. Auf einer Höhe von bis zu 60 Metern konnte er sie zunächst beruhigen. Sie sei daraufhin mit ihm nach unten gestiegen. Nach der Hälfte weigerte sie sich jedoch, weiterzugehen. Durch Zureden der Einsatzkräfte und Höhenrettung kam die Frau hinunter. Sie blieb unverletzt, kam aber aufgrund ihres psychischen Zustands in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-349526/2