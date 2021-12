Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau hat in Stuttgart eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwich am Samstagabend Kohlenmonoxid aus einer Gastherme in der Wohnung der 52-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus und behandelten vier Mitbewohner, die unverletzt blieben. Die Gaszufuhr wurde im Haus abgestellt.

