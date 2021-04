Frau nach Fahrradunfall lebensgefährlich verletzt

Donzdorf (dpa/lsw) - Bei einem Fahrradunfall im Landkreis Göppingen hat sich eine Frau lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige sei am Sonntagabend auf einem abschüssigen, geschotterten Waldweg in Donzdorf (Landkreis Göppingen) gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hätten Zeugen die Frau gefunden. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau ins Krankenhaus gebracht. Wie lange die Frau dort schon gelegen habe, sei unklar.

