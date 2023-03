Frau nach Unfall auf der A5 in Lebensgefahr

Achern (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) lebensgefährlich verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die 58-Jährige am Samstagmorgen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern zunächst an. Es sei unklar, ob möglicherweise ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, heißt es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.