Frau schwer verletzt in Wohnung gefunden

Waldbronn (dpa/lsw) - Mit schweren Verletzungen ist eine 54-Jährige aus Waldbronn bei Karlsruhe in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Verletzte bereits am Sonntag von einem Bekannten entdeckt. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und war nicht ansprechbar. Die Ursache der Verletzungen war zunächst nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau am Samstagabend das Kurparkfest im Ort besucht. Kurz vor Ende der Live-Musik sei sie offenbar zu Fuß nach Hause gelaufen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.