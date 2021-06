Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einem Kletterunfall in einem Steinbruch bei Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Grund für den Absturz der 32-Jährigen war zunächst unbekannt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde am Freitag vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen trug die Sportlerin keine schweren Verletzungen davon.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-964031/2