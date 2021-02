Frau stürzt vom Balkon und stirbt: Partner unter Verdacht

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Frau ist in Karlsruhe vom Balkon einer Wohnung im vierten Stock gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb die Frau am Samstag trotz der Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte. Zeugenaussagen zufolge kam es zuvor zu einem Streit zwischen der 42-Jährigen und ihrem Partner, dem Inhaber der Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge stand die Frau in einer öfter wechselnden Beziehung mit dem 40 Jahre alten Mann. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft veranlasste zudem eine Obduktion der Verstorbenen.

