Frau sticht Bekannten nieder

Engen (dpa/lsw) - Eine Frau hat in Engen (Kreis Konstanz) mutmaßlich einen Bekannten niedergestochen und schwer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde für die 24-Jährige Haftbefehl beantragt. Die Verdächtige soll am Montag zu einem Streit zwischen dem 23 Jahre alten Opfer und einem weiteren jungen Mann im Stadtpark gekommen sein. In dessen Verlauf soll sie ihrem Bekannten mehrfach in den Rücken gestochen haben. Tatwaffe und Motiv waren zunächst unklar. Die Polizei nahm die Frau wenig später in ihrer Wohnung fest.

