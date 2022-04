Waghäusel (dpa/lsw) - Bei einem Frontalcrash im Landkreis Karlsruhe ist am Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Eine weitere Frau musste nach dem Unfall bei Waghäusel mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe. Die Fahrerin eines Kleinwagens sei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.