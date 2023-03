Frau stirbt nach Ehestreit: Ehemann festgenommen

Marktheidenfeld (dpa/lby) - Nach dem Tod einer 33-jährigen Frau in Unterfranken soll nun Haftbefehl gegen ihren Ehemann erlassen werden. Der 35-Jährige liege noch im Krankenhaus und sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, teilte die Polizei Unterfranken am Donnerstag mit.

Die beiden Eheleute waren am Dienstag nach einem lautstarken Streit schwer verletzt in ihrer gemeinsamen Wohnung in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) gefunden worden. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat ein spitzer Gegenstand die tödlichen Verletzungen hervorgerufen. Die vier Kinder des Paares sind nun in Obhut des Jugendamtes.