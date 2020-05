Frau stirbt nach Sturz in Linienbus

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 72 Jahre alte Frau ist nach einem Sturz in einem Linienbus in Stuttgart gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Bus vergangene Woche Donnerstag abrupt gebremst. Die Frau stürzte und verletzte sich, wollte aber nicht den Rettungsdienst verständigen und ging heim. Zu Hause klagte sie über Unwohlsein, Nachbarn alarmierten den Rettungsdienst. Die Frau wollte aber nicht mit ins Krankenhaus fahren. Am nächsten Morgen wurde sie tot in ihrer Wohnung gefunden. Sie sei mutmaßlich an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.