Frau und Tochter tot in Wohnung: Verdächtiger gesteht Tat

Allmersbach im Tal (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihrer neunjährigen Tochter in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) hat der Ex-Freund der Frau die Tat gestanden. Der 36-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die Ermittlungen zum Motiv und den Hintergründen dauerten demnach noch an. Der Mann soll die 41-Jährige und das Kind in der Nacht zum Sonntag getötet haben. Die Polizei hatte die Leichen nach einem Hinweis aus der Verwandtschaft gefunden. Der deutsche Verdächtige war zunächst auf der Flucht, stellte sich aber am Sonntagnachmittag auf einem Polizeirevier im Kreis Heilbronn.