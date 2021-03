Frau will Feuer in Baumarkt legen: Festnahme

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau soll in Stuttgart versucht haben, an einem Baumarkt Feuer zu legen. Die 27-Jährige wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Mitarbeiter beobachten demnach, wie die Frau im Außenbereich des Fachmarktes Kraftstoff verteilte und diesen anzünden wollte. Als die Zeugen die Frau ansprachen, schüttete sie den Kraftstoff durch ein geöffnetes Fenster des Marktes. Es kam jedoch zu keinem Feuer. Den Mitarbeitern gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die genauen Hintergründe der Tat am Montag waren zunächst unklar. Die Frau kam in Untersuchungshaft.

