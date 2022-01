Frau wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - Eine Frau ist im Kreis Göppingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige stand an ihrem geparkten Auto als sie wohl aus Unachtsamkeit auf die Straße trat, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin erfasste die Frau mit ihrem Wagen und die 39-Jährige wurde dadurch gegen ihr Auto geschleudert. Sie kam nach dem Vorfall am Dienstag in Eislingen/Fils in ein Krankenhaus.

