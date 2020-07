Pfedelbach (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist in Pfedelbach (Hohenlohekreis) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall, nachdem die 78-Jährige am Mittwoch eine Straße innerhalb des Ortes betreten hatte. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.