Freiburg (dpa/lsw) - Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist in Freiburg nach einem Sturz im Krankenhaus gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei starb der Senior nicht am Sturz, sondern wegen einer medizinischen Ursache. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versorgten am Vorabend Ersthelfer und Rettungskräfte den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn dann in ein Krankenhaus.