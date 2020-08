Freiburg (dpa) - Noch ohne Neuzugang Ermedin Demirovic steigt der SC Freiburg am Montag als letzter Fußball-Bundesligist in das Mannschaftstraining ein. Der 22 Jahre alte Bosnier hat Urlaub bekommen, nachdem er die Schweizer Saison mit dem FC St. Gallen erst am Montag beendet hatte, wie der Club am Sonntag bestätigte. Über das Fehlen des Stürmers zum Trainingsauftakt hatte zunächst der «Kicker» berichtet.