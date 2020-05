Freiburg droht in Frankfurt Ausfall von Koch und Waldschmidt

Freiburg (dpa/lsw) - Die beiden Fußball-Nationalspieler Robin Koch und Luca Waldschmidt werden möglicherweise im Auswärtsspiel des SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt am Dienstag fehlen. Verteidiger Koch hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen Werder Bremen den Rücken gestaucht, Stürmer Waldschmidt hatte in dem Spiel bereits wegen Problemen im Sprunggelenk gefehlt. Für die Partie in Frankfurt ist ihr Einsatz «fraglich», wie Trainer Christian Streich am Montag sagte.

Ungewiss ist auch, ob Mittelfeldspieler Janik Haberer nach einem Schlag aufs Sprunggelenk mitwirken kann. Wahrscheinlich fällt zudem Talent Yannik Keitel aufgrund von Schmerzen im Mittelfuß aus.