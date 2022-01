Freiburg im Pokal mit Flekken und Schlotterbeck

Sinsheim (dpa) - Freiburgs Cheftrainer Christian Streich hat Torhüter Mark Flekken und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach ihren Corona-Infektionen direkt wieder in die Startelf berufen. Das Duo spielt am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal-Achtelfinale bei der TSG 1899 Hoffenheim von Beginn an. Dies hatte Streich bereits vorab angekündigt. Flekken und Schlotterbeck hatten den Start der Rückrunde zuletzt nach Positivtests verpasst.

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß setzt nach dem 1:2 beim 1. FC Union Berlin auf Rotation in der Offensive. Georginio Rutter und Angelo Stiller rutschen in die erste Elf, dafür sitzen Munas Dabbur und überraschend auch Vize-Weltmeister Andrej Kramaric aus Kroatien zunächst auf der Bank. Beide Clubs spielen in der Bundesliga bisher eine überraschend starke Rolle.

