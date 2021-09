Freiburg in Mainz mit drei Änderungen in der Startelf

Mainz (dpa) - Der SC Freiburg geht mit drei neuen Spielern in der Startformation in das Gastspiel beim FSV Mainz 05. Anstelle von Maximilian Eggestein, Vincenco Grifo und Wooyeong Jeong vertraut SC-Trainer Christian Streich am Samstag (15.30 Uhr) auf Manuel Gulde, Janik Haberer und den erst 19 Jahre alten Kevin Schade, der damit sein Startelfdebüt in der Fußball-Bundesliga feiert. Bei Mainz rückt Alexander Hack für den verletzten Moussa Niakhaté in die Innenverteidigung. Im Angriff erhält Adam Szalai den Vorzug vor Karim Onisiwo.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-267018/2