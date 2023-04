Freiburg jagt KSC in der ewigen Tabelle

Freiburg (dpa) - Mit einem Sieg am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim SV Werder Bremen kann der SC Freiburg in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga den nordbadischen Rivalen Karlsruher SC vom 19. Platz verdrängen. «Das mit dem KSC und die 50 Punkte in dieser Saison wären schöne Nebenerscheinungen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm», sagte SC-Trainer Christian Streich zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen an der Weser.

Wichtiger als die Statistik sei ihm, dass seine Mannschaft auch weiterhin gut dasteht. «Wir spielen eine sehr, sehr gute Saison und die wollen wir am Ende mit einer sehr guten Platzierung abschließen», sagte Streich. Die Freiburger gehen als Tabellenfünfter und mit 47 Zählern in den 28. Spieltag. Außerdem stehen sie erneut im Halbfinale des DFB-Pokals.

«Wir sind zufrieden, aber wir sind auch so ehrgeizig, um zu sagen, dass wir auch in Bremen bestehen wollen. Wenn uns das gelingt, wäre das überragend», sagte der Coach. «Intern haben wir nicht über die 50 Punkte gesprochen, aber wir wollen alles dafür tun, um am Wochenende auf diese 50 Punkte zu kommen.»

Darüber hinaus könnten die Breisgauer noch einen weiteren Meilenstein erreichen. In 775 Bundesliga-Spielen haben sie bislang 999 Tore erzielt. Bislang haben 20 Clubs die 1000er-Marke erreicht.