Freiburg mit vier Neuen ins Abschiedsspiel im Dreisamstadion

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht mit vier frischen Kräften ins Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Die Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein und Nicolas Höfler sowie die Offensivakteure Woo-yeong Jeong und Vincenzo Grifo rücken im Vergleich zum 0:0 in Mainz am vergangenen Wochenende neu in die Startelf der Badener. Beim FCA beginnen Linksverteidiger Mads Pedersen für den angeschlagenen Iago und der Ex-Freiburger Florian Niederlechner im Sturm für Andi Zeqiri.

Es ist das letzte Bundesliga-Spiel für die Freiburger Profis im vor 67 Jahren errichteten Dreisamstadion. Anschließend ziehen sie ins neue Europa-Park Stadion im Stadtteil Brühl um.

