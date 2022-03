Freiburg spielt um Schritt Richtung Europa-Qualifikation

Freiburg (dpa/lsw) - In seinem ersten Heimspiel nach der erneuten Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich trifft der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Wolfsburg. Gegen die Niedersachsen wollen die sechstplatzierten Badener den nächsten Schritt in Richtung des erhofften Europapokal-Einzugs machen. Keine ihrer vergangenen fünf Heimpartien in der Fußball-Bundesliga haben die Freiburger verloren. Zudem kehrt der wichtige Mittelfeldspieler Nicolas Höfler nach einer Gelbsperre zurück. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Stürmer Kevin Schade hingegen drohen verletzungsbedingt auszufallen.

