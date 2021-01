Freiburg startet mit Haberer - Frankfurts Jovic auf der Bank

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht mit Janik Haberer in der Anfangsformation ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky). Für den Mittelfeldmann, der am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München nach langer Verletzungspause überraschend sein Comeback als Joker gegeben hatte, ist es der erste Startelfeinsatz seit acht Monaten. Der am Knie verletzte Baptiste Santamaria dagegen fällt aus.

Bei der Eintracht sitzt Rückkehrer Luka Jovic trotz seiner zwei Tore gegen den FC Schalke 04 (3:1) am vergangenen Sonntag zunächst wieder auf der Bank. Rechts hinten beginnt nach dem Abschied von Kapitän David Abraham der Brasilianer Tuta.