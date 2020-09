Freiburg startet mit Santamaria: Wolfsburg rotiert munter

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg bestreitet sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) mit Rekordeinkauf Baptiste Santamaria in der Startelf. Der Mittelfeldspieler, für den die Breisgauer kürzlich rund zehn Millionen Euro an den französischen Erstligisten SCO Angers überwiesen haben, verdrängt den Koreaner Woo-Yeong Jeong auf die Bank.

Bei den Gästen aus Wolfsburg stehen im Vergleich zum 2:0 in der Europa-League-Qualifikation gegen Desna Tschernihiw am vergangenen Donnerstag gleich sieben neue Spieler in der Anfangsformation - darunter der zuletzt angeschlagene Josip Brekalo und Daniel Ginczek als alleinige Spitze anstelle von Wout Weghorst.