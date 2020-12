Freiburg strebt gegen Hertha dritten Sieg in Serie an

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg will seinen Aufwärtstrend auch im letzten Heimspiel des Jahres fortsetzen. Nach zwei Siegen in Folge könnten sich die Breisgauer mit einem weiteren Erfolg gegen Hertha BSC am heutigen Sonntag vorerst ihrer größten Abstiegssorgen entledigen. Die Berliner haben zwar keines ihrer vergangenen vier Spiele verloren, blieben bislang in dieser Saison aber hinter den Erwartungen zurück. Von den zurückliegenden 14 Bundesliga-Partien gegen Freiburg gewann die Hertha nur zwei.